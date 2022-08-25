Başkan Ataç Kirazevler site sakinleri ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kirazevler Sitesi sakinleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Ataç son olarak Kirazevler Sitesi sakinlerini ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç site sakinlerinin yanı sıra Sakintepe Mahalle Muhtarı Osman Alem ile sohbet ederek, belediye hizmetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Site Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kır ve Muhtar Alem de Başkan Ataç’a ziyareti ve belediye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Buluşma, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.