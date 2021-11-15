Başkan Ataç ISOCARP 57’nci Dünya Kongresi’ne katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP) tarafından Katar’ın Doha şehrinde 57’ncisi düzenlenen yıllık Dünya Kongresi’ne katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği temaslara devam ediyor. Ataç, bu kapsamda Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği’nin (ISOCARP) Katar Belediye ve Çevre Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yıllık Dünya Kongresi’ne katıldı. 8-11 Kasım 2021 tarihlerinde Katar’ın Doha şehrinde gerçekleştirilen kongrenin bu teması bu yıl, ‘Kilitsiz Planlama: Yeni Zamanlar, Daha İyi Yerler, Daha Güçlü Topluluklar’ olarak belirlendi. ISOCARP Dünya Planlama Kongresi’ne; genel oturumlardan teknik gezilere, ağ oluşturma etkinliklerinden odaklı seminerlere, şehirleri ve insan yerleşimlerini güvenli, dirençli ve sürdürülebilir hale getirme vizyonuyla hareket eden 90 ülkeden 700’den fazla profesyonel ve karar verici katıldı.

Tepebaşı REMOURBAN ile davet edildi

Tepebaşı Belediyesi, kongreye Avrupa Komisyonu’nun hibe projesi birinci nesil Akıllı Şehir Projesi REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile başvurdu. Tepebaşı Belediyesi, ‘Akıllılık ve gelişim’ konusunda ‘Şehirlerde akıllı teknolojileri ve kapsayıcılığı yeniden düşünmede, Türkiye’de Eskişehir Tepebaşı Belediyesi vaka çalışması’ ile kabul edildi. Tepebaşı Belediyesi projede vaka çalışmasını sunmak üzere Katar’ın Doha kentine davet edildi.

Başkan Ataç’tan Tepebaşı sunumu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ‘Şehirlerde akıllı teknolojileri ve kapsayıcılığı yeniden düşünmede Türkiye’de Eskişehir Tepebaşı Belediyesi vaka çalışması’ başlıklı sunumunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başladı. REMOURBAN projesi ve belediyede yapılan çalışmaların anlatıldığı sunuma ilgi oldukça yoğun oldu.

Türkiye’yi temsil etmek gurur verici

Programa ilişkin değerlendirmede bulunan Ataç, Tepebaşı’nda gerçekleştirilen başarılı çalışmalar ile uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti. Ataç, “REMOURBAN-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile yerinde dönüştürerek yeniledik. Dönüşüm çalışmalarımızın temelini Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Yaygınlaştırma alanındaki esaslar ile belirledik. Tüm bu çalışmaları projemizin Avrupa Birliği hibe programı Ufuk 2020’den almaya hak kazandığı hibe ile gerçekleştirdik. Yaşam Köyü’nü oluşturan binalar şimdi, engelli bireylerimizden ev hanımlarımıza, Alzheimer hastalarımızdan çocuklarımıza kadar herkesi kucaklayan çalışmalarımıza ev sahipliği yapıyor. Dünya vizyonunu yakalayan ve Türkiye’de örnek olan bu tür çalışmalarımız ile uluslararası platformlarda ülkemizi Türkiye’deki ilk ve tek birinci nesil akıllı şehir projesi ile temsil ediyor olmak gurur verici. Bu başarı tüm Eskişehir’indir” dedi.