Başkan Ataç, iftarda Beylikovalılar ile buluştu

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Beylikoca ve Köyleri Sosyal Kültür Dayanışma Derneği (BEY-DER) için düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Başkan Ataç, “İnsanlarımız yan yana, omuz omuza olsun istiyoruz. Çünkü artık ayrışmaktan gına geldi, bunu sonlandıralım. Eskişehir’den bunun örneğini verelim” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan ayını Eskişehirli vatandaşlar ile bir araya gelerek geçirmeye devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Beylikoca ve Köyleri Sosyal Kültür Dayanışma Derneği (BEY-DER) üyeleri ile iftar programında bir araya geldi. Etkinliğe Başkan Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, STK temsilcileri ve BEY-DER üyesi vatandaşlar katıldı.

Programda katılımcılara teşekkür eden BEY-DER Başkanı Muammer Öztay, “Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister, kahve bahane. İftarımıza gelen üyelerimiz, Beylikovalı hemşehrilerimiz. Hepiniz şeref verdiniz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum” dedi.

"İftar sofrası, sofraların en ulvisidir"

İftar programında vatandaşlara seslenen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da “Böyle güzel bir topluluğu bir araya getirdik, dostça bir iftar olsun istedik. İnsanlarımız yan yana, omuz omuza olsun istiyoruz. Çünkü artık ayrışmaktan gına geldi, bunu sonlandıralım. Eskişehir’den bunun örneğini verelim. Ramazanınız hayırlı olsun, oruçlarınız kabul olsun. İftar sofrası, sofraların en ulvisidir. İftarda dini vecibeler yerine getiriliyor ama aylardır görüşmediğimiz, bir araya gelemediğimiz dostlarla da yan yana geliyoruz. Bugün bu salonda da bu oldu. Birbirini uzunca süredir görmeyen birçok Beylikovalı bu programda buluştu. Tüm ülkemizi yasa boğan bir deprem felaketi yaşadık. Tabi bir afetti, Allah bir daha göstermesin ama bizim de artık devlet olarak önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bundan sonra hazırlıksız yakalanmamalıyız. Yangın felaketi yaşandı, maden kazaları yaşandı, deprem oldu, sel oldu Anladık ki hiçbirinde yeterli hazırlığımız yok. Deprem bölgesinde belediyeler olmasaydı, acı çok daha fazla olurdu. Biz de elimizi bölgeden hiç çekmedik, tüm imkânlarımız ile desteğe devam ediyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan, Beylikovalılar ile buluşmaktan çok mutluyum. Önümüzde de bayram var, diliyorum sağlık ve mutluluk içinde bir arada olacağız” ifadelerini kullandı.

"Bu Ramazan ayı da buruk geçiyor"

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp de “Biliyorsunuz Ramazan ayı paylaşma ayı. Ülkemizde çok büyük bir deprem oldu, 11 tane şehrimiz yıkıldı. Acılarımız çok büyük. Bu Ramazan ayı da buruk geçiyor. Biz Beylikova olarak depremin 3. gününden itibaren birçok yardım gerçekleştirdik, yardımlarımıza da devam edeceğiz” dedi.

Etkinliğe katılan Beylikovalılar, Başkan Ataç ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.