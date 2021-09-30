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Başkan Ataç, İBB Başkanı İmamoğlu ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

ESKİŞEHİR 30.09.2021, 11:04
Başkan Ataç, İBB Başkanı İmamoğlu ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Buluşmada Başkan Ataç ve Başkan İmamoğlu, ülke gündemi ve belediyecilik faaliyetleri üzerine sohbet etti. Başkan Ataç, Başkan İmamoğlu’nu pandemiden dolayı makamında ziyaret edemediğini ifade ederek, “Zaman zaman Ekrem Başkanımız ile bir araya gelsek de göreve seçilmesinden sonra kendisini makamında ziyaret edememiştim. Bugün bir araya gelebildik ve ülke meselelerinin yanı sıra belediyecilik çalışmalarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. İstanbullular, Ekrem Başkan gibi enerjik, güler yüzlü ve çalışkan bir başkana sahip oldukları için gerçekten çok şanslı. Bu verimli toplantıdan ve misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan İmamoğlu da Başkan Ataç’ın ziyaretinden dolayı mutluluğunu dile getirdi. İmamoğlu, Tepebaşı Belediyesi’nin başarılı projeleri ile örnek bir belediye olduğunu ve Başkan Ataç’ın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti. Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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