Başkan Ataç dünya 5’incisi Hasan Efe Ar’ı tebrik etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Uluslararası Online STEM Olimpiyatları’nda dünya 5’incisi olan 6’ncı sınıf öğrencisi Hasan Efe Ar’ı tebrik etti.

Başkan Ataç farklı bilim dallarında düzenlenen Uluslararası Online STEM Olimpiyatları’nda dünya 5’incisi olan 6’ncı sınıf öğrencisi Hasan Efe Ar ile makamında bir araya geldi. Ziyarette başarılı öğrenci Hasan Efe ve Ar ailesinin yanı sıra Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin ve eğitimciler katıldı.

“Bu gururu Eskişehir’e getirdiğim için mutluyum”

Başkan Ataç’a katıldığı olimpiyatlar ve elde ettiği başarı hakkında bilgiler veren Hasan Efe Ar, “STEM Olimpiyatları’nda finale kalarak 5’inci oldum. Türkçe, matematik ve fen bilimleri olmak üzere genel dalda olimpiyatlara katıldım. Bu gururu Eskişehir’e getirdiğim için mutluyum. Ortaokul ve liselerarası olmak üzere uluslararası düzeyde düzenlenen bir yarışma. Olimpiyatlara bu yıl 50 ülkeden toplamda 3 bin 503 öğrenci katıldı” diye konuştu.

“Vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olmasını diliyoruz”

Anne Safiye Türkdoğan Ar ve baba Süleyman Ar ise “Başarısından dolayı çok mutlu, gururluyuz. Okulu ve öğretmenleri çok destek oldular. Bu başarı ilkokuldan bu yana elde ettiği birikimlerin bir karşılığıydı. Geleceği açık olsun, vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olmasını diliyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu sadece Çağfen’in değil, Eskişehir’in başarısıdır”

Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin ise “Bu bizim için çok gurur verici bir başarı. Sonuçta dünya 5’incisi olmak, Eskişehir’i temsil etmek demektir. O yüzden bu sadece Çağfen’in değil, Eskişehir’in başarısıdır. Tüm öğrencilerimizden ve geleceğimizi yönlendirecek olan gençlerimizden, bu başarıyı daha da ileriye taşımalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin Efe’lere ihtiyacı var”

Konuklarını ağırlamaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Başkan Ataç ise “Haberi duyunca, Efe’nin dünya 5’incisi olması ile çok heyecanlandım. Türkiye’nin Efe gibi gençlere ihtiyacı var. Türkiye’de eğitimin kalitesi ortada ama bazı kurumlarımız ile çıta yükseliyor. Efe’yi ve ailesini, öğretmenlerini yürekten kutluyorum. Efe’nin yoluna başarı ile devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye’nin Efe’lere ihtiyacı var” dedi.

Başkan Ataç ziyaret sonunda başarılı öğrenciye Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’u armağan etti.