Başkan Ataç, Döğerli başkanları ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Döğerliler Derneği Kurucu Başkanı Recep Halat ve mevcut Başkan Erdoğan Yağdıran’ı makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren hemşeri dernekleri ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Ataç son olarak Eskişehir Döğerliler Derneği Kurucu Başkanı Recep Halat ve mevcut Başkan Erdoğan Yağdıran ile bir araya geldi. Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Yağdıran, Başkan Ataç’a dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, hem kurucu başkanla hem mevcut başkanla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.