Başkan Ataç diş hekimleri ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Dişhekimleri Odası tarafından düzenlenen etkinlikte, meslektaşları ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren meslek örgütleri ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda Eskişehir Dişhekimleri Odası tarafından düzenlenen bilimsel etkinliğe katıldı. Etkinlikte, kendisi de diş hekimi olan Başkan Ataç, kurucusu ve ilk başkanı olduğu Eskişehir Dişhekimleri Odası yönetimi ve meslektaşları ile bir araya geldi. Eskişehir Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Cihat Arkan, Başkan Ataç’ın etkinliğe katılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Arkan, “Politikaya atılmasına rağmen meslekten kopmayan ve bilime verdiği önemle örnek olan Sayın Ahmet Ataç’a, zor günler geçiren tüm sağlıkçılara moral verdiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlikte konuşan Başkan Ataç’da hekimliğin önemini vurguladı ve belediye başkanlığı görevini sürdürürken, olaylara daima bir hekim gözü ile baktığını ifade etti.