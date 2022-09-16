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Başkan Ataç Çamlıca’da incelemelerde bulundu
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESKİ yetkilileri ile birlikte Çamlıca Mahallesi’nde gerçekleştirilen mazgal çalışmalarını inceledi.
ESKİŞEHİR 16.09.2022, 15:35
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESKİ yetkilileri ile birlikte Çamlıca Mahallesi’nde gerçekleştirilen mazgal çalışmalarını inceledi.
Başkan Ataç ve ESKİ Genel Müdür Yardımcısı Soner Bostancı, Su Kanal İşletme Dairesi Başkanı Ali Hikmet Canser, Kanal ve Yağmur Suyu Hatları Şube Müdürü Yüksel Kara ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Ataç, Çamlıca Mahallesi’nde ESKİ tarafından yapılan altyapı çalışmaları ve mazgallar hakkında bilgiler aldı.
Zaman zaman etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bölge halkının olumsuzluk yaşamaması adına çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Başkan Ataç, ESKİ yetkililerine de teşekkürlerini iletti.
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