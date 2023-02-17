Başkan Ataç çalışmalar hakkında bilgi aldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Ataç ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Çağrı Merkezi Müdürü Murat Küçük ve personeli ile bir araya gelen Başkan Ataç, hem ilimizdeki faaliyetler hakkında hem de deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ataç ardından İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ve personeli ile buluştu. Başhekim Pala yaptığı sunumda, depremin ilk gününden itibaren depremden etkilenen illere ekipler gönderildiğinden bahsetti. Pala ayrıca, Hatay’a ait acil çağrılarının Eskişehir Acil Çağrı Merkezine yönlendirildiğini 3 doktor ve 23 sağlık çağrı alıcı ile acil çağrılara yönlendirme yapıldığını anlattı.

Başkan Ataç her iki merkezde de Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler sırasında ve sonrasında özverili çalışmaları nedeniyle personele teşekkür etti.

Öte yandan Başkan Ataç’a ziyaretleri esnasında Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da eşlik etti.