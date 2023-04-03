Başkan Ataç Bilecikliler ile iftarda buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği ile iftar programında bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi’nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programları devam ediyor. Son olarak Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) üyeleri de düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Tepebaşı Davet Salonu’nda düzenlenen programa, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra EYBİLDER Başkanı Davut Mülayim ve dernek üyeleri, Tepebaşı Belediye Meclis Üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Ahmet Başkanımız her zaman bizlerin yanında olmuştur”

EYBİLDER Başkanı Davut Mülayim, “Bu birlikteliğimizi bugün burada bir olmamızı bize sağlayan Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Rabbim bir daha göstermesin. Ramazanınız mübarek, tuttuğunuz oruçlarınız kabul olsun” dedi.

“Sizlere başkanlık yapmak bana onur veriyor”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise, “Ramazanınız hayırlı olsun, tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız kabul olsun. Deprem bölgesinde çok kaybımız oldu, Allah hepsine rahmet eylesin. Yaralılarımıza şifa versin. Eskişehir’imiz deprem bölgesinde çok önemli işler yaptı. Geçen hafta Hatay Arsuz’da başladığımız sahur çalışmamız da devam ediyor. Arkadaşlarımız bölgede 3-5 bin kişilik sahur ikramı yapıyor. Ramazan boyunca da devam edeceğiz. Ramazanımız sağlık içinde geçsin. Arkasından da bir bayrama kavuşacağız, Müslümanlar bayramın güzelliklerini yaşayacak. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tepebaşı bölgesinde dışardan gelen en büyük kitle Bilecikliler, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

İftar programına katılan vatandaşlar da Başkan Ataç’a teşekkür ederken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.