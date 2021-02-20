Başkan Ataç: "Belediyecilik anlayışımızda muhtarların büyük önemi var"

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç, Tepebaşı’nın belediyecilik anlayışında muhtarların büyük önemi olduğunu kaydederek, “Muhtarlar hizmetlerin ulaşmasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir” dedi.

Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği, Başkan Ataç’ı ziyaret ederek verdiği destekler için teşekkür etti.

Başkan Ataç’ın, kentte görevli mahalle muhtarları ile temasları devam ediyor. Son olarak Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler de Yukarı Söğütönü Mahalle Muhtarı Önder Özer, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Serpil Üstsoy ile birlikte Başkan Ataç’ı ziyaret etti. Muhtar Güler yaptığı değerlendirmede, “Başkanımız her zaman muhtarlarımızın yanında. Biz de dernek olarak muhtarlarımız adına bir teşekkür ziyaretinde bulunmak istedik. Bizler daima belediyelerimiz ile iç içe çalışıyoruz. Bu konudaki iş birliği için teşekkür etmek istedik” dedi.

Başkan Ataç ise Tepebaşı’nın belediyecilik anlayışında muhtarların büyük önemi olduğunu belirterek, “Vatandaşımıza hep birlikte hizmet ediyoruz. Muhtarlar, Tepebaşı’nın belediyecilik anlayışında çok önemli bir yere sahiptir. En merkezi noktadan, en uzaktaki kırsal mahallemize kadar tüm mahallelerimize elimizden gelen en kaliteli hizmeti, eşitçe ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizler de bu hizmetin ulaşmasında önemli bir köprüsünüz” diye konuştu.