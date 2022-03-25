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Başkan Ataç: “Başarısızlığın cezasını Eskişehir’e ödetemezler”

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın kent için kıymetli bir tesis olduğunu vurgulayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kütahya Zafer Havalimanı’nı “yanlış proje” olarak değerlendirerek, “Milyonlarca avro zarar eden ve bedel ödenmesi gereken yanlış bir proje orta yerde dururken, kimse bu başarısızlığın cezasını Eskişehirlilere ödetemez” dedi.

ESKİŞEHİR 25.03.2022, 16:47
Başkan Ataç: “Başarısızlığın cezasını Eskişehir’e ödetemezler”

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın kent için kıymetli bir tesis olduğunu vurgulayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kütahya Zafer Havalimanı’nı “yanlış proje” olarak değerlendirerek, “Milyonlarca avro zarar eden ve bedel ödenmesi gereken yanlış bir proje orta yerde dururken, kimse bu başarısızlığın cezasını Eskişehirlilere ödetemez” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, son günlerde kent gündemine gelen Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılacağı iddiaları hakkında bir değerlendirmede bulundu.

“Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’ndaki kentimiz için kıymetli bir tesistir”

Başkan Ataç, konuya ilişkin açıklamasında iddiaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’ndaki sivil ticari yolcu taşımacılığı, bölge insanını sıkıntıya sokacak şekilde sessiz bir şekilde kapatılmak istenmektedir. Eskişehir’in nüfusu 887 bin kişidir ve havalimanımız uzun yıllardır havayolu şirketleri ve yolcular için değerli bir lokasyonda hizmet veren, kentimiz için kıymetli bir tesistir. Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) tarafından işletilen ve 2007 yılında aldığı işletme ruhsatıyla dünyada ilk, Türkiye’de ise tek ’üniversite havalimanı’ olarak tarihe geçen Hasan Polatkan Havalimanı, Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ile hac ve umre seferleri olmak üzere, yılda 100 bin yolcuya hizmet vermektedir” dedi.

“Büyük bir yanlışlık yapılmak istenmektedir”

Açıklamasının devamında seferlerin taşınacağının iddia edildiği Kütahya Zafer Havalimanı hakkında bilgi veren Ataç, şu ifadeleri kullandı:

“Kütahya Zafer Havalimanı’nın 22 Nisan 2011 tarihinde inşaatına başlanmış, 25 Kasım 2012 tarihinde hizmete açılmıştır. 155 milyon TL’ye mal olan havalimanı 2044 senesine kadar özel bir firma tarafından işletilecektir. Kütahya-Afyon-Uşak illerine hizmet vermek üzere yapılan Zafer Havalimanı için 2021’de iç hatlarda 775 bin 137, dış hatlarda ise 542 bin 596 kişilik yolcu garantisi verildi. Ancak verilen hedef yüzde 99 yanılma payı ile tutturulamadı ve 2021’de iç hattı kullanan yolcu sayısı 9 bin 228 olurken, dış hat kullanan yolcu sayısı da bin 904’te kaldı. Havalimanının eksik kalan 1 milyon 306 bin 537 yolcusu için, 6 milyon 938 bin 738 avro ödenmek zorunda kalındı. Eskişehir’imizde bulunan Hasan Polatkan Havalimanı ise sadece 2021 yılında 99 bin 172 yolcuya hizmet verdi. Yanlışlar ile dolu Zafer Havalimanı; yanlış bir karar ile yapılmış, yanlış şekilde yönetilmeye başlanmış ve yine büyük bir yanlışlık yapılmak istenmektedir.”

“Kütahya Havalimanı’nın eksik yolcu sayısı Eskişehir’i tercih edenlerle kapanmak isteniyor”

Yolcuları Kütahya Zafer Havalimanı’na yönlendirmenin onlara ekstra yük getireceğini bildiren Ataç, “İktidar tarafından her zaman olduğu gibi verilmiş olan yanlış karar ve planlama hatasını içeren bu olayda, Kütahya Havalimanı’nın eksik kalan yolcu sayısı, Eskişehir’i tercih eden 100 bin yolcu ile kapatmak istenmektedir. Sivil Havacılık Müdürlüğü tarafından Eskişehir’e uçan ticari uçak firmalarına, Hasan Polatkan Havalimanı’na 1 Nisan 2022 tarihinden sonra uçuş izni vermeyerek yolculara ekstra yük getirecek şekilde Kütahya Zafer Havalimanı’na yönlendirilecektir” dedi.

“Milyonlarca avro zarar eden başarısızlığın cezası Eskişehirlilere ödetilemez”

Bu uygulamanın Eskişehir’i ve Eskişehirlileri cezalandırmaktan başka bir şey olmadığını ifade eden Ataç, “Bu tür yanlış ve art niyetli hesapları yapanların unutmaması gereken bir gerçek var; Eskişehir, kendisine ceza verilircesine atılmak istenen adımları daima engellemeyi bilmiştir. Bu yanlış uygulamadan da dönülmesi için ne gerekiyorsa; sosyal, siyasal ve hukuki mücadeleyi vermekten geri durmayacaktır. Milyonlarca avro zarar eden ve bedel ödenmesi gereken yanlış bir proje orta yerde dururken, kimse bu başarısızlığın cezasını Eskişehirlilere ödetemez. Biz de bu mücadelede Eskişehir’imiz için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” sözlerini kullandı.

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