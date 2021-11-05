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Başkan Ataç Balkan göçmenleri ile buluştu

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

ESKİŞEHİR 05.11.2021, 17:24
Başkan Ataç Balkan göçmenleri ile buluştu

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın, kentte faaliyet gösteren dernekler ile temasları sürüyor. Altınsaray Davet Salonu’nda düzenlenen buluşmaya, Başkan Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Şirintepe Mahallesi Muhtarı Selami Çetin, Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Neziha Bilen, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen ile dernek üyeleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Balkan göçmenlerinin iş anlayışı, hijyeni bilmesi, insan ilişkileri çok farklı. Çok güzel insanlarsınız. Biz Eskişehir’de sizlerle beraber çok mutluyuz. Bu ikinci vatandaşlık konusu çıkınca siz haklı olarak yıllarca emek verdiğiniz Bulgaristan’daki seçimlere de müdahil olmak istiyorsunuz. Çok doğal bir şey. 14 Kasım’da da bu seçim gerçekleşecek. Yaklaşık 7 milyon insan oy kullanacak. Bu 7 milyonun içerisinde bizim çifte vatandaşlığı olan arkadaşlarımızın sayısı da azımsanmayacak derecede. O açıdan dernekteki arkadaşlarımız cansiperane çalışıyorlar, sizleri bir araya getiriyorlar. Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı da cumhurbaşkanlığına aday. Diliyoruz o kazansın. Gerçekten çok isterim. İftihar ederiz onun kazanmasıyla. Hep birlikte, onun başarılı olması için Karadayı’yı destekleyeceğiz” dedi.

“Önemli olan birlik, beraberlik ve dayanışmamızdır”

Ardından konuşan İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, “Sizler, memleket nedir, vatan nedir bu bilen bunun acısını çekmiş insanlarsınız. İster 1853, ister 1877 olsun ya da bizim çok yakinen tanıdığımız 1989 olsun, bunları çok yakinen gördünüz, tanıdınız. Vatanın kıymetini bu ülkede yaşayan herkesten daha iyi biliyorsunuz, daha fazla biliyorsunuz. Önemli olan şudur ki bizim birlik, beraberlik ve dayanışmamızdır. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her türlü sıkıntının problemin üstesinden gelebiliriz. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bulgaristan’daki seçimler soydaşlarımızın geleceği için son derece önemli”

14 Kasım’da Bulgaristan’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine değinen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, “Önümüzdeki seçimler, hem Bulgaristan’ın hem de burada ve orada yaşayan soydaşlarımızın geleceği için son derece önemli. Türkün sesini dünyanın her yerinde olduğu gibi orada da duyuracak tercihler yapmamızın, bu birlikteliğe çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Sizlerin sadece bu şehre değil, bu ülkeye katkılarınız çok büyüktür. Nereye gitsek Muhacirler, mutlaka ama mutlaka alanlarında en iyileri. En çok çalışan, en çok üreten, en çok dostluğunu koruyan insanlar. Sizlerin arasında olmak benim için çok büyük mutluluk. Umarım bundan sonra da yine sağlık içinde, huzur içinde böyle birlikteliklerde bir araya geliriz” ifadelerini kullandı.

“Bizim Cumhurbaşkanı Adayımız Mustafa Karadayı’dır”

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Neziha Bilen de, 14 Kasım’da Bulgaristan’da yapılacak seçimlere değinerek, şöyle konuştu:

“İlk çalışmamızı, 11 Temmuz’da Bulgaristan’da yapılan seçimlerde gerçekleştirdik. Tepebaşı bölgesinde ilk defa sandık açıldı, bu seçimde görev ve sorumluluk bizim derneğimize verildi. 14 Kasım’daki seçimlerde de Eskişehir’de iki sandık açılmaktadır. Biri Tepebaşı’nda Şehit Teğmen Subutay Alkan İlkokulu’nda diğeri ise Odunpazarı’nda Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılacak. İlk defa Müslümanların ve Türklerin yoğun olduğu bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmaktadır. Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı bizim cumhurbaşkanı adayımızdır. Bizim oradaki tüm varlığımız için, oradaki kimlik ve mal haklarımız için, Avrupa’daki serbest dolaşma haklarımız için destek verebiliriz. Oyumuzu kullanalım, oradaki geleceğimize sahip çıkalım. Oradaki kardeşlerimizi destekleyelim.”

Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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