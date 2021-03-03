Başkan Ataç, Bakan Ersoy ile görüştü

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bir dizi ziyarette bulunmak üzere gittiği Ankara’da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Bakan Ersoy’un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin çalışma ve projeleri hakkında Bakan Ersoy’a bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Ersoy da Başkan Ataç’a teşekkür ederek, Eskişehirlilere selam ve sevgilerini iletti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Ataç’a Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mete Yılmaz da eşlik etti.

Buluşma, Başkan Ataç’ın Bakan Ersoy’a, “Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir” kitabı ile Devrim otomobilinin camdan bir figürünü armağan ermesi ile sona erdi.