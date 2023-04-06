Başkan Ataç ’Bahriye Üçok’ öğrencilerini ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde öğrenciler ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentin birçok yerinde bulunan hizmet noktalarında Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç son olarak geçtiğimiz ay faaliyete geçen Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Derslikleri gezerek öğretmen ve öğrencilere iyi dersler dileyen Başkan Ataç, merkez yetkililerinden de bilgiler aldı. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ataç, eğitimin önemine dikkat çekerek çocuklara tavsiyelerde bulundu.

“Yavrularımızın eğitim hayatına katkı vermeye devam edeceğiz”

Çiçeği burnunda merkezin kısa sürede çok sevileceğini belirterek eğitim desteği sağlayan projelerin de önemine vurgu yapan Başkan Ataç, “Böyle güzel bir iş olacağını tahmin ederek bu merkezimizi hayata geçirmeyi özellikle istedim. Burada uygulanan dersler de insan hayatına ve eğitimine faydalı dersler. Matematik, fen, İngilizce gibi eğitimler hayatının birçok noktasında çocuklarımıza yarar sağlar. Her zaman çocuklarımızın dil ve enstrüman öğrenmesini çok önemsemişimdir. Burada hizmet alan çocuklarımızın sayısı da artsın istiyoruz. Bu yeni merkezimiz kısa zamanda Eskişehir’in gözdesi olacak. Anne ve babaların zaten maddi açıdan yeterince yükü var, böylelikle aile bütçelerine bizim de katkımız olursa çok mutlu oluruz. Bu merkezlerin çoğaltılması amacıyla çalışmalarımız sürecek. Yavrularımızın eğitim hayatlarına katkı vermeye, onların daha iyi noktalara gelebilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Öğrenciler de Başkan Ataç’a, “Okuldaki derslerimize katkı sağlayacak eğitimleri almak çok güzel. Buradaki ortamdan ve öğretmenlerimizden çok memnunuz. Ailelerimiz de ücretsiz olarak verilen bu hizmetten dolayı mutlu oldular” diyerek teşekkürlerini iletti. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır’ın da kendisine eşlik ettiği ziyarette Başkan Ataç, öğrenciler ile fotoğraf da çektirdi.

Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi

Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, 9 derslik, 3 etüt salonu ve 1 tane de çok amaçlı salonu ile Bahçelievler Mahallesi Kumluk Sokak No: 9 adresinde faaliyete geçirildi. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenlenecek. Merkezde matematik, fen bilgisi, İngilizce, Türkçe, sosyal bilgiler ve rehberlik gibi alanlarda öğrencilere eğitim desteği veriliyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitim programları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 320 27 42 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.