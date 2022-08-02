Başkan Ataç askere uğurladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaşın asker eğlencesine katılarak hayırlı teskereler diledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirlilerin iyi ve kötü günlerinde yanında olmaya devam ediyor. Başkan Ataç son olarak vatani görevini yapmak üzere Eskişehir’den ayrılacak olan Mevlüt Çakır’ın Şirintepe Mahallesi’nde düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Mevlüt Çakır’a hayırlı görevler ve teskereler dileyen Başkan Ataç, ailenin de heyecanını paylaştı. Mevlüt Çakır ve ailesi de Başkan Ataç’a ziyareti için teşekkürlerini iletti.