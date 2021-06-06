Başkan Ataç, asırlık Mehmet dedeyi ziyaret etti

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 101 yaşındaki Mehmet Akdemir’i ziyaret ederken, “Büyüklerimiz başımızın tacı. Onları rahat ettirmek için tüm çabamız ile çalışmaya devam edeceğiz. Allah onları başımızdan eksik etmesin” dedi.

Başkan Ataç bu kapsamda Aşağıkartal Mahallesi sakinlerinden Akdemir ailesinin konuğu oldu. Ziyaretinde 1920 doğumlu Mehmet Akdemir ve ailesi ile sohbet eden Başkan Ataç, Mehmet Dede’nin sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Mehmet Dede ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Ataç, “Hayatlarında edindikleri deneyimler ile bizler için büyük değer olan büyüklerimizi memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Elleri öpülesi büyüklerimizin her zaman yanında olacağız. Onların hayat tecrübeleri bizler için oldukça önemli. Yaşça büyüğümüz olan vatandaşlarımızı elimizden geldiğince yalnız bırakmamaya gayret ediyorum. Bugün de Mehmet Akdemir ve ailesi bizleri misafir etti. Maşallah sağlık durumu çok iyi ve beni de mutluluk ile karşıladı. Büyüklerimiz başımızın tacı. Onları rahat ettirmek için tüm çabamız ile çalışmaya devam edeceğiz. Allah onları başımızdan eksik etmesin, birlikte nice güzel günler geçireceğiz” diye konuştu.

Akdemir ailesi de Başkan Ataç’a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.