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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Başkan Alp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret eden Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, destekleri için İçişleri Bakanı’na teşekkür etti.
ESKİŞEHİR 03.03.2022, 17:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret eden Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, destekleri için İçişleri Bakanı’na teşekkür etti.
Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti. Ziyaret hakkında konuşan Başkan Alp, Beylikova ilçesi için yapılacak olan projeler hakkında görüşüldüğünü aktardı. Yapılacak olan Hükümet Konağı’na destekleri için Bakan Soylu’ya teşekkür eden Özkan Alp, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ederek ilçemizde gerçekleştireceğimiz projeler ve yapacağımız yeni yatırımlar hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Bakanımız Süleyman Soylu’ya ilçemize yeni yapılacak olan Hükümet Konağı için desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.