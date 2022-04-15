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Başkan Adayı Karamanlı’ya destek artıyor

Eskişehir’de 15 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Eskişehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına aday olan Adnan Karamanlı, yenilikçilik ve birlik vurgusu ile desteğini arttırıyor.

ESKİŞEHİR 15.04.2022, 11:39
Başkan Adayı Karamanlı’ya destek artıyor

Eskişehir’de 15 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Eskişehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına aday olan Adnan Karamanlı, yenilikçilik ve birlik vurgusu ile desteğini arttırıyor.

Eskişehir Esnaf Odaları Birlik seçiminde Ekrem Birsen’in karşısında aday olan Adnan Karamanlı adaylığını açıkladığı günden bu yana çeşitli odaların desteğini şimdiden almayı başardı. Karamanlı’ya Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, Seyyar Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ali Safa Şen, Yunusemre Esnaf ve Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan ve son olarak da Eskişehir Saatçiler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sema Ersoy da destek vereceklerini, oda olarak Adnan Karamanlı için çalışacaklarını açıkladı. Karamanlı da, 15 Mayıs’ta gerçekleşecek seçim öncesi, yaptığı açıklamada esnaf odaları birliğinde yeniliğin ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Karamanlı, esnafın yanında olacak ve onlar için çalışacak yeni bir yüze ve güce ihtiyacı olduğunu belirterek, projeleri ile esnafın kalkınması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

“Birliği sağlayamıyorlar”

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkan adayı Tornacılar Odası Başkanı Adnan Karamanlı, “Eskişehir’imizin değerli esnaf sanatkarları, kıymetli oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri ilimizdeki pek çok meslek odası seçimlerini tamamladı. Birçok oda başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilerek güven tazelediler. Görevlerine yeniden layık görünen ve vazifeye yeni seçilen tüm meslek odası başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine bu kutsal görevlerinde başarılar diler ayrı ayrı tebrik ederim. 4 dönemdir görevde olan esnaf sanatkarlar odalar birliği başkan ve yönetim kurulu üyelerinin ilimizdeki odaların birliğini, kardeşliğini ve dayanışmayı sağlayamadığını görmekteyiz” dedi.

"Önceliğimiz birlik ve dayanışma"

Odalar arasından birlik ve beraberliği sağlayarak, esnafın sorunlarına ortak çözümler bulacaklarını ifade eden Karamanlı, “Hepimizin amacı ilimizi kalkındırmak vatandaşa hizmet etmek ama öncelikle kardeş olmaktır. Birbirine küsmeden dostça geçinebilmektir. Ben ve ekibim öncelikle bu dayanışmaya, kardeşliğe ve dostluğa önem vereceğimize, daha sonra da ayrım gözetmeden ilimizdeki tüm esnafın sorunlarını çözeceğimizin sözünü veriyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Adımıza ve ilimize yakışır bir şekilde bu görevin üstesinden başarı ile geleceğimizden eminiz. Yenilik şart. Vakit bir olma birlik olma zamanıdır. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği başkan adayı olarak şahsıma ve yönetim kuruluma güvenen yanımızda olan oda başkanlarına teşekkür ediyor bu kutsal görevde desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Karamanlı’ya desteğini açıklayan Eskişehir Saatçiler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sema Ersoy, “Saatçiler Odası olarak yeni oluşacak yönetimi desteklemeye karar verdik. Başkan adayı Adnan Karamanlı liderliğinde Bahar Bilen ve Sefa Şen’i destekleme kararı aldık. İlimizdeki meslek odası seçimleri tamamlandı. Birçok oda başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilerek güven tazelediler. Ancak bazı odalarımız değişiklik isteyerek yeni başkanlarını seçtiler ve yeni başkanlarıyla, yönetim kurullarıyla göreve başladılar. Bu kutsal görevde tüm oda başkanlarını tebrik ediyor ve görevlerinde başarılar diliyorum. Dört dönemdir görevde olan esnaf sanatkarlar odalar birliğinde de bir yenilik olması gerektiğine inanıyorum” dedi.

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