Başıboş gezen atlar yine cadde ve sokaklarda

Eskişehir’de başıboş bir şekilde sokaklarda gezen atlar, park ve bahçelerdeki yeşil alanlarda, çöplüklerde beslenmeye çalışıyor. Mahalle sakinlerini tedirgin eden atlar, trafik açısından da büyük risk meydana getiriyor.

71 Evler Mahallesinde kimliği belirsiz şahıslara ait atlar başıboş bir şekilde geziyor. Çevredeki yeşil alanlarda gezen atların, atık maddeleri çöp kutularından çıkarıp kaldırımlara bırakması çevre kirliliğine neden olurken, vatandaşları da tedirgin ediyor. Mahalle civarında sürekli olarak başıboş gezen atlar, bu sabah saatlerinde de bir çocuk parkı civarında gezerken görüldü ve vatandaşların tepkisine sebep oldu. Ana caddelere ve tramvay yoluna kadar çıkan atların, trafik kazasına sebep olmasından ve çevredeki insanlara zarar vermesinden dolayı tedirginlik yaşanıyor.