Başıboş atlar çevre rahatsızlığına neden oluyor

Eskişehir’de başıboş şekilde gezen atlar, çöpten çıkarttıkları atıklarla hem çevre kirliliğine hem de rahatsızlığa neden oluyor.

Emek Mahallesi’nde kimliği belirsiz şahıslara ait atlar sık sık başıboş şekilde gezerken görüntüleniyor. Çevredeki vatandaşlara rahatsızlık veren başıboş atlar, çöpten çıkarttıkları atıklarla kirliliğe de neden oluyor. Bugün sabah saatlerinde de görülen başıboş 4 at, vatandaşın tepkisine neden oldu. Zaman zaman ana caddelere çıkan atların, trafik kazalarına neden olmasından ve çevredeki insanlara zarar vermesinden dolayı da tedirginlik yaşanıyor.