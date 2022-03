Başarılı bürokrat Ankara’ya gidiyor

2018 yılının Nisan ayından itibaren Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünü başarıyla yürüten Gökhan Akyıldız, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sivil Toplum ve Yabancı Topluluklarla İlişkiler Daire Başkanı olarak Ankara’ya atandı.

Eskişehir’de yaptığı başarılı çalışmalarla hem Eskişehir halkının hem de hizmet sunduğu yüzlerce farklı kültürdeki insanların sevgisini kazanan Akyıldız, bundan sonraki süreçte görevine Ankara’da devam edecek. Eskişehir Valiliği Yunus Emre Salon’unda Gökhan Akyıldız için düzenlenen veda programında sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Eskişehir’de ikamet etmekte olan farklı kültürden yabancı uyruklu vatandaşlar ve öğrenciler ve mesai arkadaşları bir araya gelerek bundan sonraki süreç için kendilerine başarı dileklerinde bulundular.

Eskişehir’e geldiği günden beri mesai ve mesai dışında her daim göçmenler, uluslararası öğrenciler için çaba gösteren İl Müdürü Gökhan Akyıldız’ın Eskişehir’den ayrılışı yabancı camiaya büyük hüzün ve üzüntü getirdi. Öğrencilerle bir bürokrat olarak değil, her zaman ağabey- kardeş olarak yaklaşan Akyıldız’ın veda mesajı yayılınca öğrenciler büyük bir kayıp hissetti. Eskişehir’de ikamet eden göçmenler ise bir müdür değil, ailelerinden birini kaybetmiş gibi, her zaman yardım eli uzatan ve sorunu bir çözüme kavuşturana kadar uğraşan biri olduğunu belirterek, bundan sonra gelecek müdürün de kendilerine böyle yaklaşacağını ümit ediyorlar.

Eskişehir’de bulunan uluslararası öğrencilerin temsilcisi olarak Müdür Ayyıldız’ın ayrılışı ile ilgili konuşan Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) Başkanı Nihat Demir, ‘‘Geldiği günden beri uluslararası öğrencilere ağabeylik yapan, onlara yönelik programlar icra eden, ev ziyaretleri yapan, hasta olanı hastanede ziyaret eden, derdi olanın dermeni olan müdür beyin Eskişehir’den ayrılış haberi çok büyük üzüntü ile aldık. Ancak bir diğer yandan ise kendisinin daha yüksek makama tayin olması ve daha büyük topluluklara hizmet edeceğini öğrenince de ayrı sevinç yaşadık. Gökhan bey, her zaman bizler için çalıştı ve biz yakınan buna şahit olduk. Tüm öğrenciler adına kendisine bundan sonraki yolculuğa başarılılar dileriz’’ diye konuştu.