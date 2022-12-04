Bandrolsüz tütün ve makaron sattığı tespit edilen şüpheliye 23 bin 697 TL para cezası

Eskişehir’de bir şahsın deposunda ve iş yerinde, haksız kazanç elde etmek amacıyla sattığı tespit edilen bandrolsüz tütün ve makaron jandarma ekiplerince ele geçirildi. Şüpheliye 23 bin 697 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Odunpazarı ilçesinde bir şahsa ait depo ve iş yerinde, üzerinde bandrol ve hologram olmayan tütün ve makaron bulunduğu, bu malzemelerin haksız kazanç elde etmek amacıyla satışının yapıldığı tespit edildi. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile jandarma ve polis KOM ekipleri tarafından şüpheli şahsın deposunda ve iş yerinde yapılan aramada; 2 bin 400 dal bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün dolu makaron, 85 bin 400 dal boş makaron, bin 992 kilogram kıyılmış tütün, 16 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli hakkında ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ ve ‘4733 Sayılı Kanuna’ muhalefet suçlarından işlem başlatıldı. Şüpheliye 23 bin 697 TL idari para cezası uygulandı.