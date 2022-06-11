Balkanika Halk Oyunları Topluluğu, Bulgaristan’da yapılan ‘Uluslararası Kazanlık Gül Festivali’ne katıldı

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (ERBALDER) ‘Balkanika Halk Oyunları Topluluğu’, Kazanlık Belediyesi’nden aldığı davet üzerine Bulgaristan’da 119’ncu yapılan ‘Uluslararası Kazanlık Gül Festivali’ne katıldı.

Dernek Başkanı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Festivale katılan ilk Türk folklör ekibi olarak, ülkemizi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ettik. Balkanika Halk Oyunları Topluluğu; dünyada tek ‘Gül Festivali’ne katılma onurunu bizlere yaşattı. Balkanika Halk Oyunları Topluluğu; sergilediği üstün performansla ortak kültürel değerlerinin yaşatılmasında, dansın ve müziğin birleştirici etkisini kullanarak, bu değerlerin hatırlatılmasında ve kültürel bağların güçlendirilmesinde büyük katkı sağlamıştır’’ dedi.