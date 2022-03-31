Balıkdamı’nda kuluçkaya yatan kuşlar için söğüt fidanı dikildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Balıkdamı Sulak Alanı’ndaki kuşlar için söğüt fidanı dikildi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan Balıkdamı Sulak Alanı, farklı türden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluklarında bulunan alandaki canlılar için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak kuluçkaya yatan kuşlar için DKMP Eskişehir teknik personelleri, Ahiler ve Kurtşeyh mahalleleri muhtarları ile vatandaşlarla birlikte 50 adet söğüt fidanı dikildi. Bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirten ekipler, vatandaşlar tarafından hayvanlar için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.