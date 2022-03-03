Gerçek ve hileli bal arasındaki farkın ancak laboratuvar ortamında anlaşılabildiğini ifade eden Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyararak, “Balı aracıdan değil, arıcıdan alın” çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ve taklit edilmiş ürünlere ait bilgileri paylaştı. Yüzlerce uygunsuz ürünün bulunduğu listede çeşitli firmaların satışa sunduğu 25 bal da yer aldı. Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, balın kolay hile yapılabilen bir alan olduğunu belirterek, tüketicilerin bu durumdan kaçınmak için ürünleri direkt olarak üretici ya da birliklerden satın almasını tavsiye etti.

“Bu hileler üretim alanında değil, paketleme alanında yapılıyor”

Balda tüketicilerin bilemeyeceği kadar hileler olduğunu anlatan Başkan Yiğit, bu hileleri “Şekerle beslemekten tutun da glikozla beslemek veya çeşitli ürünler katılarak yapılan hileler bunlar” diye aktardı. Arıcı birlikleri olarak bal ürünlerinde hile yapılmasına karşı olduklarını vurgulayan Yiğit, “Biz kendi yemediğimiz balı başkalarına yedirmeyeceğimizi söylüyoruz. Tüketicilerin haklarını korumak adına bunu düşünüyoruz. Genellikle bu hileler, üretim alanında değil, paketleme alanında yapılıyor. Üretici üyelerimizin bir kusuru olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“Balın sahte olduğunu üretici bile anlayamıyor”

Tüketicinin balın sahte veya katkılı olduğunu anlamasının mümkün olmadığını belirten Yiğit, hileli balın neredeyse orijinal gibi olabileceğini ifade etti. Hileleri ortaya çıkarabilmek için muhakkak laboratuvar ortamı gerektiğinin altını çizen Yiğit, “Tüketiciyi geçtim, üreticiler bile anlayamıyor. Hatta biz normal bal ve hileli balı tattırdık, çoğunluk hileli balı daha çok beğeniyor. Maalesef tüketici balı da tanımıyor. Paneller vermeyi düşünüyoruz. Vatandaşın bunları bilmesi ve öğrenmesi lazım” diye konuştu.

“Bal kendini kristalleşerek korumaya alır, bozulmaz”

Başkan Bünyamin Yiğit, insanların daha fazla para kazanmak ve daha fazla ürünü daha ucuza mal etmek amacıyla hileye başvurduğunu iddia etti. Gerçek balın son kullanma tarihi olmadığını, kanun gereği iki yıl olarak basıldığını dile getiren Yiğit, şöyle devam etti:

“Balın kristalize olması gerekir, çiçek balların hepsi kristalize olarak kendini korumaya alır. Bu balın bozulma şansı yoktur. Çok uzun süreler tüketilebilir. Birçok tüketicimiz bal bozuldu diye çöpe bile atabiliyor. Tüketicimizi uyarmak gerekiyor. Birlikler olarak bu şekilde rol alıyoruz. Birliklerimizin kendi markaları var. Tüketiciler bu markaları tercih edebilir. Bu ballar güvenilirdir çünkü birliklerde o ballar alınırken tahlil yapılarak alınıyor. Birliklerin sunduğu ballar, arının yaptığı baldır, hile, hurda yoktur.”

“Balı aracıdan değil, arıcıdan alın”

Fiyatlar konusunda da bazı sahtekârlıklara başvurulduğunu gözlemlediklerini aktaran Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, tüketicilere bazı önerilerde bulundu. Balı aracıdan değil, arıcıdan almaları için çağrı yapan Yiğit, “Zaten çok ucuzsa o bal değildir bu kesin. Ancak gerçek olmasa bile fiyatı yükselterek tüketiciyi yanıltanlar var. Tüketiciye tek önerimiz balı aracıdan değil, arıcıdan almaları. Çevrelerinde arıcı tanıdıkları varsa onlardan alsınlar, yoksa da birliklere güvenebilir ve buralardan satın alabilirler. Marketlerde gördüğümüz ballar makinalardan geçtikten sonra ayrıştırılarak ısıl işleme tabii tutuluyor, sonrasında balın belli özellikleri gidiyor. Ama ham bal dediğimi bal kovandan çıktığı gibi kavanoza konarak paketleniyor. Bu daha sağlıklı, faydalı ve daha değerli bir ürün” diye konuştu.