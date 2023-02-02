Bal yapmak isteyen bu kursa gidiyor

Eskişehir’de Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan arıcılık kursuna, bal üretmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ticaret yapmak isteyen ve kişisel tüketim amacıyla bal üretimi yapmayı planlayan vatandaşlar için açılan arıcılık kursunun ilk dersi yapıldı. Kursiyerlerin yoğun katılım gösterdiği arıcılık kursu, arıcılıkla ilgili temel bir altyapı oluşturulmasını hedefliyor. Hafta içerisinde çalışan vatandaşların da kursa katılım sağlayabilmesi için sadece hafta sonları yapılacak arıcılık kursu, toplamda 84 ders saati sürecek. Ağırlıklı olarak anlatımlı derslerin yapılacağı ve zaman zaman uygulamaların da gösterileceği arıcılık kursu, 12 Mart tarihine kadar devam edecek.

“Eskişehir’de arı yetiştirilebileceğini tüm Türkiye’ye göstermek istiyoruz”

Eskişehir Arıcılar Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, öncelikli olarak arıcı yetiştirmek olduğunu söyledi. Daha önce kursa gitmemiş vatandaşlar için uygulamalı dersler yaparak eğitim vereceklerini ifade eden Yiğit, “Halk Eğitim Müdürlüğü’nce açılan kursumuzun 84 ders saati var ve 12 Mart tarihine kadar devam edecek. Çalışan vatandaşların da katılımını sağlamak amacıyla sadece Cumartesi ve Pazar günleri kursumuz olacak. Bizim bu kurstaki amacımız arıcı yetiştirmek. Eskişehir Arıcılar Birliği Başkanı olarak arıcı yetiştirmek istiyorum. Ama arıcılık usta çırak ilişkisiyle öğrenilen bir meslek olduğu için burada arıcı olarak tam detaylı olarak bilgi almaları mümkün değil. Yine de biz burada ana hatlarıyla arıcılığa bir adım atılmasını sağlayacağız. Kursiyerleri bilgilendireceğiz ve en azından kendilerine yetecek kadar arıcılık yapabilecek düzeye getireceğiz. Kursumuz teorik dersler üzerine açılmıştır ama bizim arıcı yetiştirmek gibi bir niyetimiz olduğu için uygulamalı çalışmalar da yapacağız. Hiç kurs görmemiş insanlara arı kovanı üzerinde işlem yaptıracağız, onlara eğitim vereceğiz. Dershanemize katılım oldukça güzel, kursiyerlerimiz de güzel, mantıklı sorular sordular. Şahsen durumdan oldukça memnunum. Eskişehir’de arı yetiştirilebileceğini tüm Türkiye’ye göstermek istiyoruz” dedi.

“Başkanımla birlikte arıya gönül vermiş insanları burada topladık”

Eskişehir İl Arı Yetiştiricileri Birliği Personeli Sevda Zehra Tunçbilek, arıcılık kursunun ilk dersine güzel bir katılım sağlandığını ve bundan memnun olduklarını dile getirdi. Polen, bal ve benzeri ürünlerin daha da çoğaltılmasını istediklerini söyleyen Tunçbilek, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce organize ettiğimiz kursumuzu açmış bulunmaktayız. Başkanımla birlikte arıya gönül vermiş insanları burada topladık. Arıcı adaylarımızın güzel bir katılım sağladığını gözlemliyoruz. Umarım bu eğitim sürecinde faydalı bilgilere iştirak ederler ve herkes buradan bir arıcı olarak ayrılır. Kursiyerler arılarını çoğaltarak hem ilimize hem de kendilerine katkı sağlayabilirler. Eğitimin maksadı, daha çok arıcı yetiştirmek ve daha çok arıcıya ulaşmak. Arıdan getirdiğimiz polen, bal ve benzeri diğer ürünlerin çoğalmasını sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kendim doğal, temiz ve hijyenik bal yapmak istiyorum”

Kursiyer Sena Erdoğan, doğal besine ulaşmanın zor olması sebebiyle kendi bal üretimini yapmak istediğini belirtti. İlerleyen zamanlarda ticaret yapmayı da düşünebileceğini dile getiren Erdoğan, “İlk dersimiz çok güzel geçti, hocamız çok bilgili ve çok anlaşılır anlatıyor. Şahsen çok memnun kaldım. Şu anda doğal besine ulaşmak çok zor bu yüzden kendim doğal, temiz ve hijyenik bal yapmak istiyorum. Yakınlarımla birlikte tüketmek için bunu yapacağım. İlerleyen günlerde başarılı olursam ve becerebilirsem ticaretini yapmayı da düşünebilirim” ifadelerini kullandı.