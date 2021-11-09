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Bal kabağının en iyisi Eskişehir’de üretiliyor

Eskişehirli bal kabağı üretici ve satıcı Emrah Gümüş, gerek bekleme süresi ve gerekse lezzet olarak şu anda Türkiye’de en iyi ürünün Eskişehir’de yetiştiğini iddia ederek, “Ankara, Bursa, İstanbul gibi diğer şehirlere de sık sık gönderiliyor” dedi.

ESKİŞEHİR 09.11.2021, 09:46
Bal kabağının en iyisi Eskişehir’de üretiliyor

Eskişehirli bal kabağı üretici ve satıcı Emrah Gümüş, gerek bekleme süresi ve gerekse lezzet olarak şu anda Türkiye’de en iyi ürünün Eskişehir’de yetiştiğini iddia ederek, “Ankara, Bursa, İstanbul gibi diğer şehirlere de sık sık gönderiliyor” dedi.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler mahallesinde yetişen bal kabağı, Türkiye’nin birçok şehrine gönderiliyor. Hasat edildikten sonra bir süre tarlada olgunlaşması beklenerek satışa sunulan ve mutfakta çorbadan tatlıya birçok tabağa giren bal kabağı, Ekim, Kasım aylarında tezgâhlarda yerini alıyor.

“Şu an Türkiye’de bal kabağının en iyisi Eskişehir’de”

Eskişehir’de üreticilik ve Pazar esnaflığı yapan Emrah Gümüş, bal kabağından bahsetti. 10 senedir bal kabağı işi ile uğraştığını aktaran Gümüş, “Bal kabağımız Eskişehir’in Kızılinler mahallesinden geliyor. Gerek bekleme süresi, gerek lezzeti olsun şu an Türkiye’de en iyisi Eskişehir’de. Ankara, İstanbul, Bursa gibi diğer şehirlere de çok gönderiliyor. Ekim-Kasım aylarında satışı başlıyor. Hasat eder edilmez satılmıyor çünkü tarlada bir süre beklemesi gerekiyor. Bu şekilde daha lezzetli hale geliyor” dedi.

“Sap kısmının renginden lezzetli bal kabağını anlıyoruz”

Bal kabağını satın alırken dikkat edilmesi gerekenlere değinen Gümüş, “Bal kabağını seçerken, rengine dikkat edilir. Bütün kabak alıyorsanız da sap kısmından anlarsınız. Sap kısmının kurumuş olması gerekir. Kuruyup saman rengini aldığında tarlada bekletilmiş olduğunu anlarız ve bu kabak daha lezzetlidir, lezzeti oturmuştur. Biz öyle anlıyoruz. Kavurması, yemeği, çorbası yapılıyor. Genellikle tatlıda kullanılıyor. Her bölgeye özgü tatlılar yapılıyor” diyerek ürünün mutfaktaki yeri hakkında bilgi verdi.

"Ürün az, fiyatlar yükseldi"

Fiyatların geçen seneye göre daha yüksek olduğunu söyleyen üretici Gümüş, bu durumun nedenini şu sözlerle dile getirdi:

“Genel olarak bu sene fiyatlar geçen yıllara nazaran daha yüksek. Ürün az. Üreticiler daha kârlı olduğu için fabrikasyon ürünler ekmeye başladı ve bal kabağı tercih etmediler. Üretim düşünce de fiyatlar yükseldi. Kilosu 5 TL. Eğer tam kabak almayı tercih ederlerse kilosunu 4 TL’den veriyoruz.”

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