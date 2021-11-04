Bakan Yardımcısı Tunç, market ve restoranları denetledi

Birtakım ziyaretler için Eskişehir’e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, market ve restoranları denetledi.

Eskişehir’e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve denetleme ekibiyle birlikte market ve restoran denetimlerine katıldı. Marketlerdeki ürünlerde ve restoranlarda yapılan incelemeleri kontrol eden Tunç, işletme yetkililerinden genel bilgi aldı.

Denetim esnasında konuşan Bakan Yardımcısı Tunç, ülkemizde yaşanan gıda zehirlenmelerine değindi. Avrupa genelindeki ülkelere göre ülkemizde çok daha az zehirlenme vakası görüldüğünü belirten Mehmet Hadi Tunç, “Ülkemizde, Avrupa ülkeleri ile aynı gıda mevzuatına sahibiz. Tarladan çatala kadar bütün süreci kontrol altında tutuyoruz. Kontrolümüz altında da üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan biz ek gıda güvenirliği itibari ile Dünya’da ve Avrupa’da sayılı ülkelerden biriyiz. İyi ve güvenilir gıda üreten ülkelerden biriyiz. Bunun dışında bazen de hatalı işlemler olabiliyor. Bu konuda biliyorsunuz Alo 144 hattımız var. Bu hattan biz ihbar alıyoruz. İhbar aldıktan sonra da süratle gerekli denetimler yapılıyor. Hatalı bir durum varsa öncelikle ikaz ve rehberlik görevimizi yapıyoruz. Mevzuatımız bir ceza gerektiriyorsa da orada gerekli yaptırımı yapmak üzere gerekli cezalandırmayı da yapabiliyoruz. Taklit iş yapan olursa da bunla alakalı hem ifşa ediyoruz hem para cezası veriyoruz. Gerekirse kapatma cezası da veriyoruz. Şunu biliyoruz övünçle bahsedebilirim ki ülkemiz gıda zehirlenmeleri açısından Avrupa’daki ülkelerden çok daha iyi durumdadır. Gıda üreticilerimiz kültürümüzden ve dinimizden kaynaklanan temizlik ve insaf özelliğiyle hem de il müdürlüğümüzün ve teşkilatımızın rehberliği dolayısıyla zehirlenmelere çok şükür çok az rastlıyoruz. Bu açıdan da ülkemizde gıdalarla alakalı çok iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu açıdan da Eskişehir’de şu anda yaptığımız çok iyi bir tablo ile karşılaştığımızı tekrar sizinle paylaşmak isterim. Müessese yetkililerine ve çalışanları gerçekten kutluyorum tebrik ediyorum. Bu tür meseleleri ülkemizde sayısının artmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.