Bakan Varank, Anadolu Üniversitesi girişimcileri ve öğrencileriyle bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Üniversitesi’ni ziyaret ederek, projeleri yerinde inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Üniversitesini ziyaret ederek genç girişimciler ve öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Varank, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’dan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle üniversitede kurulmakta olan Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi hakkında bilgi aldı. Varank ayrıca girişimcilik ve Üniversitemizde yürütülmekte olan oyun ve animasyon alanındaki çalışmaları da yerinde inceledi. Buluşmaya Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Metin Nurullah Sazak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, il protokolü ve öğretim üyeleri de katılım gösterdi.

Bakan Varank projeleri yerinde inceledi

Bakan Varank, ziyarette ATAP A.Ş.’nin Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde bulunan Teknopark binasında patent hak sahipliği Anadolu Üniversitesinde olan Sensiball teknolojisini yerinde inceledi. Ardından Bakan Varank ve beraberindeki heyet, ANAÇ Kuluçka Merkezini ziyaret ederek Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi Teknoloji Transfer Ofisinin (ARİNKOM TTO) desteği ile kuluçka hizmeti alan girişimcilerle buluştu. ANAÇ’ın ardından Güzel Sanatlar Fakültesine geçerek öğrencilerimizin Motion Capture ve Cintiq atölyelerindeki çalışmalarına katılan Bakan Varank, öğrencilere pizza ve kahve ikram etti. Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Bakan Varank, öğrenciler tarafından geliştirilen oyun ve animasyon projelerini de inceledi.