Bakan Kurt 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirdi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediye olarak son 2 yılda gerçekleştirdikleri çalışmaların konu alındığı faaliyet değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Kazım Kurt, 2 yılda katılımcılığın, demokrasinin, örgütlenmenin ve derman belediyeciliğin ne olduğunu tüm Türkiye’ye bir kez daha gösterdiklerini, Odunpazarı’nda sosyal demokrasiyi her alanda egemen kılmaya devam ettiklerini anlattı. Odunpazarı Belediyesi’ni sosyal demokrat, şeffaf, katılımcı, halkçı ve hesap verebilen bir anlayışla yönettiklerini belirten Kurt, yapılan hizmetlerle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

Bu çalışmaların yanında göreve geldiğimiz günden beri kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için azami özeni gösterdiklerini anlatan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Odunpazarı’nda sizlerin verdiği yetkiyle 1 kuruşun bile hesabını yapıyoruz. Bu kapsamda belediyenin en büyük gider kalemlerinden olan taşıt kiralama harcamasında çok büyük tasarruflar sağladık. 186’sı belediyemize, 13 âdeti belediye şirketimize ait olmak üzere 199 araçlık büyük bir filo kurduk ve 2020 yılında 25 milyon 937 bin TL tasarrufta bulunduk. Kilit taş üretim tesisi, kalker ocağı ve güneş enerji santrali yatırımlarımız ile belediye alt yapı hizmetlerinde kullandığımız malzemeleri piyasanın yüzde 50 aşağısında imal ederek tasarruf hamlemizi devam ettireceğiz. Bu tasarruflar neticesinde belediyemizin 2020 yılı bütçesi şöyle gerçekleşmiştir; 266 milyon TL gelir, 226 milyon TL gider, 40 milyon TL’de bütçe fazlası oluşmuştur." diye belirtti.