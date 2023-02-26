Bakan Kasapoğlu’nun müjdesini verdiği tesis için çalışmalar devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Eskişehir ziyaretinde sözünü verdiği altyapı tesisinin inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

Yaklaşık 7 ay önce Eskişehir’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesislerini de ziyaret etmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaretinde, Eskişehir’de yeni yıldızların yetişmesi ve mevcut altyapının güçlendirilmesi amacıyla sporcuların eğitim alacağı ve kamp yapacağı bir akademinin inşa edileceğini söyledi. Bakan Kasapoğlu’nun müjdesini verdiği ve günler içinde inşaatı başlayan modernize edilmiş tesisin inşa çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İki kat olarak inşa edilecek tesisin yaza kadar tamamlanarak, Eskişehirspor’a yeni yıldızlar kazandırması ve kulübün geleceği için futbolcular yetiştirmesi bekleniyor.