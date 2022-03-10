Baharat dükkânında kaçak sigara satan şahıs suçüstü yakalandı

Eskişehir’de baharat dükkânında kaçak sigara satan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Mahmudiye ilçe merkezinde bir şahsın çeşitli yerlerden temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigara makaronlarını kendisine ait baharat dükkânında perakende olarak sattığı bilgisi aldı. Takibe alınan işletmeci, KOM Şube Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak makaronları dükkânına ait deposuna koyarken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın işletmekte olduğu dükkânda yapılan aramada; 113 bin 400 adet bandrolsüz, hologramsız, faturasız makaron,19 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş satışa hazır bandrolsüz, hologramsız, faturasız makaron, 114,5 kilogram kıyılmış kaçak tütün ekiplerce ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.