Bağ evini kundaklayan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de bir bağ evinin kundaklandığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sakintepe Mahallesi’nde bulunan Ü.K.’ye ait bağ evinin kasıtlı olarak yakıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde bağ evinin S.N. tarafından kundaklandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.