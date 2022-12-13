Babasını kanserde kaybettikten sonra kendini alternatif tıbba adadı

Babasını kanserde kaybettikten sonra kendini alternatif tıbba adayan Servet Üstün, “Kırmızı Pancar Dünya’nın en güçlü antioksidanı” dedi.

Eskişehir’de yaşayan Servet Üstün, 30 yıl önce kanser hastası babasına şifa ararken kırmızı pancarın gücünü keşfetmesi hakkında konuştu. Babasının hastalığına bir çözüm olması için kırmızı pancarı denediğini belirten Üstün, “O zamanlar meyve sıkacağımız bile yoktu. Bizde döve döve suyunu çıkarmıştık. Ardından babamız bunu tükettiğinde tümörü küçülmüştü, ancak ömrü yetmedi” dedi.

Babasının ölümünden sonra bütün onkologlara ve kanser kongrelerine gittiğini ifade eden Üstün, “Yıllarca kanser üzerine araştırmalar yaptım, Dünya’yı gezdim ve kırmızı pancarın birçok kanser hastalığına karşı inanılmaz etkili olduğunu fark ettim” diye aktardı.

"Kanser hücrelerini yok ediyor"

Eskişehir’deki dükkanında insanlara pancarın faydalarından bahseden Üstün, “Kırmızı pancar suyunun içerisine yeşil elma ve havuç ilave ederek aromatik bir tat sağlıyoruz ve bu sayede rahat bir içimi oluyor. Sade olarak içilmesi halinde faydası daha fazla oluyor, ama içimi de zorlaşıyor. Bunu 3 ay düzenli olarak her sabah, aç karnına tükettiğiniz takdirde vücuttaki gelişmekte olan kanser hücrelerini yok ediyor” şeklinde konuştu.

"Alternatif tıbbın önemini sürekli vurguluyoruz"

İnsanların pancar suyu için bidonlarla geldiğini söyleyen Üstün, “Bunun olması gerekeni günde 200 mililitredir. Daha fazlasının yararı olmamaktadır. Ben bu işi para için değil, gönül rızası için yapıyorum. Uzun bir süredir şifalı bitkiler üzerine araştırmalar yaptım. Biz insanlara her zaman tıp biliminin ön planda olduğunu anlatıyoruz. Fakat tabiatta bu tarz çok güçlü antioksidanlar bulunuyor ve alternatif tıbbın da önemini sürekli vurguluyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.