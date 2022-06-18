Babalar ve çocukları şut yarışında

Espark Alışveriş Merkezi’nde Babalar Gününe özel organize edilen “Babam ve Ben Yarışa Hazırız” isimli basketbol şut yarışmasında, babalar ve çocukları doyasıya eğlendi.

Babalar Günü için AVM’de oluşturulan basketbol potası, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte 7 yaş ve üzeri çocukların babalarıyla, kurulan potaya 3 farklı noktadan şut atması isteniyor ve 1 dakikalık süre sonunda isabetli 6 atış ile sürpriz hediyeye ulaşılıyor. 17-19 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan “Babam ve Ben Yarışa Hazırız” isimli basketbol yarışmasında ziyaretçiler 12.00 - 15.00 / 16.00 - 20.00 saatleri arasında keyifli zaman geçirebilecek.

“Babamla birlikte yarışmak çok keyifliydi”

Eşi ve çocuğuyla yaptıkları alışverişten sonra oğluyla güzel vakit geçirmek isteyen 40 yaşındaki Oral Aksoylu, “Eskişehir’de böyle bir organizasyon olması çok güzel. Oğlumla yarışmak daha bir keyifliydi, kendisi çok iyi oynadı, yarışmada da beni yendi tebrik ediyorum. Herkesin babalar gününü kutluyorum” dedi.

Oğlu Çağan Aksoylu ise basketbola ilgisi olduğu için babasıyla yarışmanın keyifli olduğunu belirterek, “Güzel bir etkinlikti, çok hoşuma gitti ben de basketbolcuyum. Babamla basketbolla ilgili bir yarışma yapmam benim çok hoşuma gitti. Yarışmayı da ben kazandığım için bir tane top kazandım” diye konuştu.

“Babalar günü için çok güzel bir etkinlik”

Babalığın çocukları ile vakit geçirdiğinde güzel olduğunu vurgulayan Sezer Demir, “Kızımla birlikte Espark’ın düzenlemiş olduğu basketbol etkinliğine katıldım. Babalar günü için çok güzel bir etkinlik. Babalık çok güzel her şeyden önce iki tane çocuğum olunca daha da güzel oluyor. Bir insanın iki kızı olması, çocuğunun olması, onunla birlikte gezmesi, dolaşması, ailenin bir parçası olması, biz beraber mutluyuz” dedi.

“İnşallah bu ülke için hayırlı evlatlar olarak yetiştirebiliriz”

Tek temennisinin ülke için hayırlı bir evlat yetiştirmek olduğunu dile getiren Çağatay Erat, ”İnşallah bu genç nesli de bu ülke için hayırlı evlatlar olarak yetiştirebiliriz bütün amacımız o. Hediye kazanamadık bugün, atışları sokamadık. Ata yarın basketbol kampına gidiyor inşallah dönüşte tekrar oynarız bu sefer daha çok alırız” dedi.

Basketbola karşı ilgisi olan 10 yaşındaki Yılmaz Ata Erat ise, “Uzun süredir basketbol oynuyorum. Basketbolcu olmak isteyenlere atış çalışmalarını öneririm. Babama bana harcadığı emekler için çok teşekkür ediyorum babalar gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.