Aziz Mahmut Hüdayi İmam Hatip Ortaokulu’nda açılışlar

Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) programı çerçevesinde Eskişehir Odunpazarı Aziz Mahmut Hüdayi İmam Hatip Ortaokulu’nda, akademik çalışma ve etüt odası, görsel tasarım atölyesi ve imam hatiplerin tarihi serüveni sergisinin açılışı yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce "İmam Hatip Okulları Öğrenci Başarısının Artırılmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmaları" kapsamında imam hatip okullarına yönelik Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) programı uygulanıyor. Bu kapsamda, Aziz Mahmut Hüdayi İmam Hatip Ortaokulu’ndaki açılışa, Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Din Öğretiminden Sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Hüseyin Oduncu, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Mehmet Erbek ve Nurullah Seyidoğlu, Eskişehir İmam Hatip Mezunları Derneği adına İsmail Şen, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe İmam Hatip Ortaokulu müdürleri, Hızırbey Eğitim Bölgesi ortaokul ve ilkokul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.