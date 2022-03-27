Azeri ormancılık heyeti Eskişehir’de

Türkiye ile Azerbaycan arasında 2011 yılında imzalanan “Ormancılık alanında işbirliği mutabakatı” çerçevesinde, 7 kişiden oluşan Azeri ormancılık heyeti Eskişehir’e geldi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlık Müdürlüğündeki çalışmaları inceleyen teknik heyet; tohum üretim sürecinden ekime, aşılamadan sevkiyata kadar bütün çalışmaları yerinde gördü. Türkiye’nin en büyük devlet fidanlığındaki modern üretim teknikleri hakkında bilgi alan 7 kişilik ekip, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile birlikte “Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu” belgesel sinema filmini de izledi. Ayrıca Azeri heyet, Orman Haftası Ağaç Bayramı’na da katılarak fidan dikti. Son olarak ise Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsündeki çalışmalar incelendi.

Eskişehir şehir merkezini ve turistik yerlerini de gezen Azeri ormancılık ekibinin, Bursa ve Balıkesir’de de incelemelerde bulunduktan sonra Eskişehir üzerinden Ankara’ya döneceği öğrenildi.