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Ayçiçeği ve şeker pancarı rekoltesi tahminlerin üzerinde seyrediyor

Ayçiçeği ve şeker pancarı rekoltesinin tahminlerin üzerinde olduğunu ifade eden Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Yetişen mahsullerin durumu gayet iyi” dedi.

ESKİŞEHİR 10.08.2022, 16:37
Ayçiçeği ve şeker pancarı rekoltesi tahminlerin üzerinde seyrediyor

Ayçiçeği ve şeker pancarı rekoltesinin tahminlerin üzerinde olduğunu ifade eden Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Yetişen mahsullerin durumu gayet iyi” dedi.

Gümüş, bu yıl kentte yetişen mahsulün bol ve bereketli olduğunu belirtti. Ayçiçeği ve şeker pancarı rekoltesinin tahminlerin üzerinde seyrettiğini ileten Gümüş, “Kurban Bayramı’nda meydana gelen dolu ve selden etkilenen köyler haricinde yetişen mahsullerin durumu gayet iyi” dedi.

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