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Ayakkabıcılarda bayram yoğunluğu

Eskişehir’de bayrama sayılı günler kala ayakkabı satan esnaf, uzun bir aradan sonra gördükleri yoğun ilgiden memnun.

ESKİŞEHİR 16.07.2021, 11:58
Ayakkabıcılarda bayram yoğunluğu
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Eskişehir’de bayrama sayılı günler kala ayakkabı satan esnaf, uzun bir aradan sonra gördükleri yoğun ilgiden memnun.

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yaklaşan Kurban Bayramı’nın önceki Ramazan Bayramı’na göre daha hareketli geçmesi Eskişehir’deki ayakkabıcı esnafını mutlu etti. Bu dönem kadınlar daha çok topuklu ayakkabıyı ilgi gösterirken erkeklerin ise spor ayakkabıları tercih ettiği belirtiliyor.

Eskişehir’de 13 senedir ayakkabı satan Hüseyin Samet Güven, Kurban Bayramı kısıtlamasız geçeceği için işlerinin arttığını söyledi. Ayakkabılara gelen zamlara da değinen Güven, “Bayram yoğunluğu başladı, bir haftadır işlerimiz arttı. Ayakkabı satışlarımız geçen haftalara göre yüzde 40-50 civarı artmış durumda. Bu bayram kısıtlamasız geçeceği için diğer bayramlara göre işlerimiz daha iyi oldu. Genelde kadınlar küçük topuklu ayakkabıları tercih ederken, erkekler ise daha çok spor ayakkabıları tercih ediyorlar. Fiyatlar ise geçen seneye göre yüzde 40 arttı. Örneğin geçen yıl 100 liraya sattığımız ayakkabıyı şu an 140 lira civarında satıyoruz. Her şeye zam geldiği gibi ayakkabılara da geldi” diye konuştu.
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