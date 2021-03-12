Av sezonu sona erdi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğü, 2020-2021 av dönemin bitmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

DKMP tarafından yapılan açıklamada, “4915 sayılı Kara avcılığı kanunu kapsamında 2020-2021 av dönemi Merkez Av Komisyonu kararı ile belirlenen 22 Ağustos 2020 tarihinden başlamış ve 7 Mart 2021 tarihin itibariyle sona erdi. Av sezonu av hayvanların eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup üreme döneminin başladığı av sezonu kapanış tarihiyle ülke genelinde av yasağı başladı. Av sezonunun açılacağı ve resmi gazete yoluyla duyurulacak tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin av ve yaban hayvanlarını avlanmanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha hassas olması bekleniyor. Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması av ve yaban hayatı kaynaklarının konuma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması geçek kuşaklara aktarması açısından büyük önem arz ederek, kuralara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacak” denildi.