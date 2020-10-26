ATOP birlikte hayal edip birlikte tasarlamaya devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi bünyesinde kurulan Atölye Odunpazarı (ATOP), çalışmalarına Emek Mahallesi Kapalı Pazar yerinde devam etti. Çalışmalarını “Birlikte Hayal Et, Birlikte Tasarla” sloganı ile sürdüren ATOP, Kapalı Pazar Yeri’nde bulunan ve görsel çirkinliğe neden olan duvarı süsledi.

Üniversitelerin, mimarlık, peyzaj mimarlığı, grafik tasarım, endüstriyel tasarım gibi bölümlerinde okuyan öğrencilerin katılımı ve Eskişehir Mimarlar Odası’nın desteği ile Odunpazarı Belediyesi bünyesinde oluşturulan Atölye Odunpazarı (ATOP), çalışmalarını Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde sürdürdü. “Birlikte Hayal Et, Birlikte Tasarla” sloganı ile Odunpazarı’na daha sanatsal bir görünüm kazandırmak için yola çıkan ATOP, pazar yerinde bulunan görsel çirkinliğe neden olan duvarı bambaşka bir görüntüye kavuşturdu.

Günün erken saatlerinde Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde buluşan ATOP üyeleri, çalışmalarında atık malzeme, boya ve atık lastikler kullandı. Atık lastikleri renk renk boyayan ATOP üyeleri, boyadıkları lastikleri duvara monte ederek içlerine çiçek dikti. Emek Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, çalışmalarda ATOP üyelerine yardım etti. ATOP’un çalışmalarına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl, Odunpazarı Kent Konseyi Emek Mahallesi Meclis Üyeleri, Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi Yöneticileri ve Odunpazarı Belediyesi çalışanları da destek verdi.

Keyif içinde gerçekleşen çalışmalar sona erdiğinde, pazar yerinde görsel çirkinliğe neden olan duvar bambaşka bir görüntüye kavuştu. ATOP’un dokunuşları ile rengarenk bir çiçek bahçesine dönüşen duvar, görenlerin büyük beğenisini kazandı.