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ATMACA-T26 Ekibi’nin projesi teknolojiseverlerin ilgisini çekti

Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATMACA-T26 Takımı, yaptığı proje ile üçüncülüğe imza attı.

ESKİŞEHİR 16.08.2022, 11:55
ATMACA-T26 Ekibi’nin projesi teknolojiseverlerin ilgisini çekti

Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATMACA-T26 Takımı, yaptığı proje ile üçüncülüğe imza attı.

Eskişehir’in Tepebaşı İlçesi’nde bulunan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATMACA-T26 Ekibi, Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda 3’ncü oldu. Kütahya Zafer Havaalanı’nda organize edilen yarışmada, 90 takım üniversite öğrencilerinden oluşurken toplamda ise 98 ekip projelerini sundu.

Yarışmada, belirlenen iki konum arasında görüntü işleme tabanlı ve çizgisel rota takibi yaparak kargo teslimatı yapan bir insansız hava aracının geliştirildi. Kargonun teslim zamanının alıcıya insansız hava aracı tarafından mesaj gönderilerek bildirildiği projede, yapay zekâ yüz algılama sistemi kullanılarak alıcının yüzü sistemde alıcı olarak tanımlanan kişi ile eşleşmesi durumunda kargonun teslimatı gerçekleştirildi. Uçuşlar, alanından uzman 12 kişilik hakem heyeti tarafından kararlılık ve otonomi, kabiliyet ve görev başarımı, faydalılık, görev zorluğu, yenilik, yerlilik, tasarım ergonomisi kriterlerine göre değerlendirildi.

ATMACA T-26 Takımı, hem Eskişehirliler başta olmak üzere tüm teknolojiseverler tarafından ilgi ile karşılandı.

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