banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi

‘Atmaca’ barbunya çeşidi Eskişehir’i sevdi

Eskişehir’de üretimi yapılan ‘Atmaca’ barbunya üretiminden başarılı sonuç alındı

ESKİŞEHİR 27.09.2021, 10:17
‘Atmaca’ barbunya çeşidi Eskişehir’i sevdi

Eskişehir’de üretimi yapılan ‘Atmaca’ barbunya üretiminden başarılı sonuç alındı

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak mahallesinde bulunan demonstrasyon alanında "Atmaca" barbunya çeşidinin tanıtılması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla tarla günü etkinliği düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı" kapsamında İl Müdürlüğü ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliği ile "Sertifikalı Tohum ile Bereketli Yarınlara" isimli "Yeni Geliştirilen Kuru Fasulye Çeşitlerinin ve Yetiştirme Tekniklerinin Eskişehir İli Kadın Çiftçilerine Yayımı Projesi" yürütülüyor. Bu kapsamda, İnönü ve Tepebaşı ilçelerinde iki kadın çiftçimiz ile Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen "Atmaca" barbunya çeşidinin 500’er metrekarelik alanda yetiştirildi. Tarla gününde dane büyüklüğü ve parlaklığı ile beğeni toplayan Atmaca barbunya çeşidinin özellikleri, iklim-toprak-gübreleme istekleri ve bakımı hakkında bilgilendirme yapılarak çiftçilerin ürün hakkındaki görüşleri alındı. Etkinliğe Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, il ve ilçe müdürlüğü teknik elemanları, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı ve çiftçiler katıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0