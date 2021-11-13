’Atatürk’ten Sonra’ sergisi beğeni topluyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel’in Atatürk’ten Sonra isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

“Atatürk’ten Sonra” isimli fotoğraf sergisi, Eskişehirlilerden beğeni topluyor. İbrahim Demirel’in Atatürk’ün hayatta iken kullandığı ve Kuşadası’nda halen sergilenmekte olan tren vagonunun eskimiş görüntülerinden elde ettiği soyut kompozisyonlarından oluşan sergi, Tepebaşı Belediyesi Sergi Salonu’nda görülebiliyor. Sergiyi gezen sanatseverler de fotoğrafları çok başarılı bulduklarını ifade ediyor.

“Atatürk’ten Sonra” isimli fotoğraf sergisi, 26 Kasım tarihine kadar Tepebaşı Belediyesi Sergi Salonu’nda gezilebilecek.