ATAP A.Ş.’de görev değişikliği

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün çoğunluk hissesine sahip olduğu Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş.’de (ATAP A.Ş.) yapılan olağan genel kurulu sonrası Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir görevini Metin Saraç’a, Genel Müdür Ali İhsan Karamanlı ise Dr. Sedat Telçeken’e devretti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Konferans Salonunda gerçekleşen olağan genel kurula Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Turan, Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak, ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Ali İhsan Karamanlı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“2 şehir, 4 üniversite ve bir organize sanayi bölgesi”

Genel Kurulda konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) 18 yıl önce ilk faaliyete geçtiğinde OSB içinde 510 dönümlük bir alanda yapılaşmaya ve ilk olarak piramit binalarımızda Ar-Ge firmalarına hizmet vermeye başladı. Ardından diğer binalarımız ve üniversitelerdeki yeni ve modern binalarımız zamanla devreye girdi. İnşallah sırasıyla Bilecik Şeyh Edebali ve Eskişehir Teknik Üniversitesindeki, binalarımızı da yakın zamanda tamamlayarak firmalarımızın kullanımına sunacağız. Bugün ulaştığımız noktaya baktığımızda 18 yılda ciddi bir yol kat eden ETGB, 2 şehir 4 üniversite ve bir organize sanayi bölgesi ile tek bir ekosistem ortaya çıkarma başarısını göstermiştir. ETGB halen 4 yerleşke ve 9 binada yüzde 98 doluluk oranıyla hizmet vermektedir. Bölgemizde 132 Ar-Ge firması faaliyet sürdürmekte ve bu kuruluşlarda 649 Ar-Ge personeli istihdam edilmektedir. Bu firmalarımızın 48 tanesi akademisyen girişimciler tarafından kurulmuştur. Devam eden proje sayısı ise 210’dur. Bölgedeki firmalar 16 farklı sektörde çalışma sürdürmekte ve 13 adet patent alan ürün geliştirilmiştir” diye konuştu.

“Hedefimiz yüzde 20 seviyesine ulaşmak”

Yeni dönemde ATAP VE ETGB’yi çok daha ileri noktalara taşıyacaklarını belirten Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki üniversitede kuruluş çalışmaları devam eden yeni ek hizmet binalarımız ile yüksek teknoloji üretimine yönelik bu ekosistemimizi daha büyüterek, bölgemizde Ar-Ge yapan firma sayımızı ilk hedef olan 200 firmaya ve Ar-Ge personelini ise en az 1000-1250 kişiye çıkmasını hedefliyoruz. İnovasyon ve yenilikçi teknolojiler konusunda ülkemizde ilk 5 ilden biri olan Eskişehir’deki, sanayi kuruluşlarımızda halen 21 Ar-Ge merkezi ve 3 tane de tasarım merkezi çalışmalarını sürdürüyor. Bunların sayısının daha da artması için gayretlerimiz devam edecek. Eskişehir OSB yönetimi olarak, başta havacılık olmak üzere köklü bir sanayiye sahip kentimizin toplam il sanayimizin yüksek teknoloji ürün ihracat oranı olan yıllık yüzde 15’lik seviyesinin ilerleyen dönemde ETGB’de gelişen ve büyüyen yeni firmaların da katılmasıyla birlikte yüzde 20 seviyesine ulaşması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

“Verdiği emekleri unutmamız asla mümkün değil”

Görevi devreden Savaş M. Özaydemir ve Ali İhsan Karamanlı’ya emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB yönetim kurulunda yardımcısı olarak çalışma şerefine eriştiğim, kendisinden iş dünyası ve yönetim alanlarında çok şey öğrendiğim kıymetli büyüğüm, abim, Sayın Savaş Özaydemir’de bugün itibariyle ATAP A.Ş. ve Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yöneticiliğinden ayrılıyor. Savaş Bey 31 yıldır ATAP A.Ş.’nin, 18 yıldır da Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgemizin yönetim kurulu başkanlığını sürdürmekteydi. Yıllardır buralara ve şirketlere verdiği o emekleri unutmamız asla mümkün değil. Bugün Eskişehir’de hızla gelişen bir Ar-Ge eko sisteminin oluşmasında Savaş Beyin, sizlerin ve diğer çalışma arkadaşlarının çok büyük katkıları olduğunun bilincinde ve farkındayız. Savaş Bey’e bu zamana kadar Eskişehir sanayisinin, OSB’nin, ATAP’ın ve Teknoloji Geliştirme Bölgesinin gelişimi için gösterdiği tüm çalışmaları ve emekleri için şahsım, Eskişehir Sanayisi ve iş dünyası adına çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde uzun bir zamandır Eskişehir OSB’nin bugünlere gelmesinde çok büyük katkıları olan ve son yıllarda da Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Ali İhsan Karamanlı da bugün itibariyle görevini yeni bir arkadaşımıza bırakıyor. Ali İhsan Bey’i de uzun yıllardır tanıyorum ve yıllardır da birlikte çalışma imkânımız oldu. Kendisinin gerek OSB’de gerekse de teknoloji geliştirme bölgemizin son yıllarda üniversiteler bünyesinde gelişmesinde ve oralardaki yapılaşma da çok büyük emekleri ve katkıları oldu. Kendisine de bu hizmetleri için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ömrümü Eskişehir Sanayisine adadım”

Görevi bırakan ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, ATAP olarak Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Özaydemir, “Uzun yıl hizmet ettikten sonra böyle uğurlanmak mutluluk veriyor. DEİK’de 9 yıl TÜRKAK kuruluşunda 9 yıl görev yaptım. Ömrümü Eskişehir Sanayisine adadım. ESO’da ve EOSB’de çok uzun yıllar görev yaptım. Hep Türkiye için uğraştım. Yüzümüzün akıyla Eskişehir’i temsil ettim. En son nikahım buydu ve bunu da bozuyorum artık özel hayatıma dönüyorum. Yeni yönetime görevinde başarılar diliyorum” dedi.

“Yeni firmaların kazandırılması konusunda daha fazla çalışacağım”

Görevi Savaş M. Özaydemir’den devralan Eskişehir OSB Başkanı ve ATAP Yönetim Kurulu Üyesi Metin Saraç ise, “Sayın Savaş Özaydemir ve Sayın Ali İhsan Karamanlı’ya emekleri için çok teşekkür ederim. Kendilerinden çok şey öğrendim. Aldığım sorumluluğun farkındayım. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusunda ve yeni firmaların bölgemize kazandırılması konusunda daha da fazla çalışacağız” dedi.

Genel kurul sonrası ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir görevini Metin Saraç’a, Genel Müdür Ali İhsan Karamanlı ise Dr. Sedat Telçeken’e devretti. Başkan Nadir Küpeli ise katkılarından dolayı Özaydemir ve Karamanlı’ya teşekkür plaketi takdim etti.