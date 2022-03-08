Ataç ve Küpeli’den iş birliği vurgusu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli buluşmasında, iş birliği ve ortak çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Başkan Ataç, EOSB Başkanı Nadir Küpeli ve yönetim kurulu üyelerini misafir etti. Buluşmada, iki kurum arasındaki iş birliği ve ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Ataç ayrıca yeniden göreve seçilmesinden dolayı da Başkan Küpeli’yi tebrik etti.

“Yeni projeler üzerinde durduk”

Küpeli, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, “7 Şubat tarihinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde olağan genel kurulumuzu yaptık. Yeni denetim ve yönetim kurulu üyelerimiz belirlendi. Arkadaşlarımız ile birlikte birçok proje ve çalışma yaptığımız Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’ı ziyaret etmek istedik. Kendileri ile fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra yapabileceğimiz yeni projeler üzerinde durduk. Çok faydalı bir toplantı oldu” diye konuştu.

“Yeni projeler yapmak niyetindeyiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç ise “Sevgili Nadir Başkan ve yönetimi, seçimlerinin ardından ziyarette bulundular, teşekkür ediyoruz. Bir süredir birlikte yaptığımız projeler var ayrıca diğer çalışmaları da yakından izliyoruz. Sosyalleşmenin, eğitimin de içinde olduğu çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Ben de kendilerine bugüne kadarki başarılarının devamını diliyorum. Nadir Başkan ile yeni projeler de yapmak niyetindeyiz, kendilerine teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.