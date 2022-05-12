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Ataç ve Küpeli özel bireylerle bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla merkez bünyesinde çalışmalarına devam eden özel bireyleri ziyaret etti.

ESKİŞEHİR 12.05.2022, 15:17
Ataç ve Küpeli özel bireylerle bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla merkez bünyesinde çalışmalarına devam eden özel bireyleri ziyaret etti.

Tepebaşı Belediyesi ve EOSB iş birliğinde hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi faaliyetlerine devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, EOSB Engelliler Montaj Atölyesi’nde özel bireyler ile bir araya geldi. Buluşmada Başkan Ataç ve Başkan Küpeli, özel bireyler ile sohbet ederek, gurur duyduklarını ifade etti.

“Sizlerle gurur duyuyoruz”

Başkan Küpeli, yaptığı konuşmada, “Bugün Ahmet Ağabey ile birlikte sizlerle beraber olmak istedik. Sizlerin yaşam sevinciniz bizleri de çok mutlu ediyor. Yaptığınız işlerden dolayı sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız. Sevgili Ahmet Ağabey’e de teşekkür ediyorum, bu çalışmada bizlere önayak oldu. Tepebaşı Belediyesi’nin yaptığı çok kutsal bir iş ve bizim de çorbada tuzumuz olduğu için ayrıca mutluyuz” diye konuştu.

“Tüm Türkiye size hayran”

Başkan Ataç ise “Nadir Başkan çok güzel şeyler söyledi. Tüm Türkiye size hayran, nerede sizi anlatsam herkes sizi takdir ediyor. Nadir Başkan’a ‘bu işi yapalım mı’ diye sorduğumda hiç ikiletmeden bu güzel mekanı hazırladılar. Hepinizi gayretlerinizden dolayı kutluyor, ailelerinize de sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Etkinlikte daha sonra Başkan Ataç ve Başkan Küpeli, bireyler ile birlikte pasta kesti. Buluşmada daha sonra 1 gün temsili askerlik yapacak olan Harun Kantaş, Emircan Er, Barış Genç, Caner Duran ve Mete Eğin’e kına yakıldı.

Özel bireyler de Başkan Ataç ve Başkan Küpeli’ye verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

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