Ataç ve Çakırözer’den zabıta personeline kutlama
TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANI DT. AHMET ATAÇ VE CHP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ UTKU ÇAKIRÖZER, ZABITA TEŞKİLATI'NIN KURULUŞUNUN 194. YILI DOLAYISIYLA TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİ KUTLADI
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 194. yılı dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelini kutladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Zabıta Teşkilatı’nın 194. kuruluş yılı dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Başkan Ataç ve Milletvekili Çakırözer, zabıta personeli ile selamlaşarak sohbet etti. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Aydoğmuş, Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Fikriye Güven Zaptiye ve Melih Savaş’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Ataç ve Milletvekili Çakırözer, zabıta personelini tebrik etti.
"Zabıtamız, belediyemizin vitrinidir"
Personele hitap eden Başkan Ataç, "Ben her zaman söylerim; zabıtamız belediyemizin vitrinidir. Vatandaşımız ile sürekli temas halindesiniz ve önemli bir iletişim yolusunuz. Ben, belediyede hiçbir zaman siyaset yapmadım ve yapmam. Aynı şekilde sizlerin de sadece vatandaşımızın esenliğini esas alarak çalışmanız çok önemli. Her zaman sorun oluşturmak değil sorun çözmek, insan kazanmak amacı ile çalışmalıyız. Belediye olarak vatandaşlarımız ile bir bütün olmaya, geleceğe emin adımlar ile yürümeye devam edeceğiz. Bu süreçte sizlere de çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.
Zabıta Müdürlüğü personeli de Başkan Ataç ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti. Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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