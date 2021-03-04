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Ataç: Eskişehir OSB, Türkiye’ye örnek okul inşa etti

Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir OSB’nin son derece modern, çağın gereklerine uygun ve Türkiye’ye örnek bir okul inşa ettiğini söyledi.

ESKİŞEHİR 04.03.2021, 13:20
Ataç: Eskişehir OSB, Türkiye’ye örnek okul inşa etti

Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir OSB’nin son derece modern, çağın gereklerine uygun ve Türkiye’ye örnek bir okul inşa ettiğini söyledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, son teknolojik sistemler kullanılarak Eskişehir sanayisinin nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için Eskişehir OSB tarafından hizmete sunulan Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit yanı sıra okul idarecileri tarafından karşılanan Başkan Ataç, sonrasında okulu gezerek incelemelerde bulundu ve okul hakkında bilgiler aldı.

Türkiye’nin bir numaralı okulu yapmak için çalışıyoruz

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a, okulu, sınıfları ve atölyeleri gezdirerek detaylı bilgiler veren Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Türkiye’nin bir numaralı okulu yapmak istediklerini aktararak, “Biz bu okulu kurarken gerçekten büyük hayaller kurduk. İnanıyorum ki ülkemizdeki en iyi okulu yaptık. Hedefimiz önce Eskişehir, sonra Türkiye ve daha sonra dünyada adından söz ettiren bir okul olmak” diye konuştu.

Bu okul adeta bir fabrika gibi hizmet verecek

Eskişehir sanayisinin 25 yıllık hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirten Başkan Küpeli, “Eskişehir sanayisinin 25 yıllık hayalini bu okul ile gerçekleştirdik. Üzerinde çok uzun süre şekilde çalıştığımız okulumuzun, inşası sırasında da her detayıyla başta başkan vekilimiz ve okul kurucu temsilcimiz Metin Bey olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımız ve ekibimiz çok yakından ilgilendi. Her yönüyle öğrencilerimize ve öğretmenlerimize layık olacak, dört dörtlük bir okul yaptık ve il sanayimizin hizmetine sunduk. Buradan yetişecek gençler, il sanayimizin yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamada çok büyük rol oynayacaklar. Bu okul adeta bir fabrika gibi hizmet verecek. Her bir öğrencimiz bizim göz bebeğimiz. Onlara burada her yönüyle eksiksiz bir eğitim vermek için çaba gösteriyoruz. Buradan yetişen gençlerimiz sanayimizin inovatif gelişim ve dönüşümüne çok büyük katkı sağlayacaklar” ifadelerinde bulundu.

Yeni binayla birlikte öğrenci sayısı 373’e ulaştı

Ziyarete ilişkin okul hakkında bilgi veren Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okulu Kurucu Temsilcisi Metin Saraç, “Geçtiğimiz yıl 100 öğrencimizle geçici binamızda eğitime başlamıştık, bu eğitim döneminde yeni okul binamızın tamamlanmasıyla birlikte 273 yeni öğrenci daha alarak, toplam 373 öğrenciyle yeni eğitim yılına başladık. Okulumuz ana kampüsü toplam 26 bin metrekareden oluşuyor ve içerisinde 30 derslik, spor salonu, konferans salonu, kütüphane, atölyeler, sergi alanı, laboratuvarlar, yemekhane bulunmakta. Okulumuzda metal teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, plastik teknolojisi, makine teknolojisi ve elektrik ve elektronik teknolojileri bölümleri var ve bu yıl 3 bölümle eğitim vermeye başladık” dedi.

Eskişehir OSB’nin eğitim konusundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin çok güzel işlere imza attığını ve eğitim konusunda yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türkiye’ye örnek bir okul olduğunu aktaran Başkan Ataç, “Daha önce inşaat aşamasındayken de okulumuzu ziyaret etmiştim son hali beni son derece etkiledi. Gerek derslikleri gerek atölyeleriyle olsun son derece modern, çağın gereklerine uygun bir meslek okulu olmuş. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yönetimi eğitime dev bir katkı sunarak büyük bir iş çıkarmış. Eskişehir sanayisine uzun yıllar insan yetiştirecek dev bir eser bırakmışlar. Türkiye’ye örnek bir okul inşa etmişler. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli başta olmak üzere Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, yanı sıra okulun yapımında emeği geçen tüm herkesi kutluyorum. Şunu yakinen gördüm ki buradan yetişen çocuklarımız birer altın bilezik ile mezun olacaklar. İlimize ve sanayimize hizmet edecekler. Bu okulda gördüğüm derslik ve atölyelerdeki imkanlarla yetişen öğrencilerin, kendilerine sağlanan bu olağanüstü eğitim ortamıyla ilerleyen yıllarda, sanayimizin teknolojik gelişimine çok ciddi katkılar sağlayacaklarına canı gönülden inanıyorum” diye konuştu.
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